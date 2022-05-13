Інвестор та один із засновників компанії "WOTAN" Михайло Пацан вважає, що біткойн – це довгострокова пропозиція. На його думку, криптовалюту варто розглядати лише у такому контексті. Відповідну заяву він зробив під час конференції "Мої фінанси під час війни".

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Біткойн – це тільки довгострокова інвестиція

Михайло Пацан поділився стратегією інвестування, яку він вважає оптимальним варіантом у сучасних умовах. На його думку, зараз потрібно слідувати наступному алгоритму дій, за умови, що інвестор готовий вкласти у біткойн 5% від своїх заощаджень:

для початку придбати монет н а 1% та стежити за курсом;

та стежити за курсом; якщо вартість буде знижуватися купити біткойнів ще на 1%,

таким чином придбати монет на 5%,

зберігати біткойн в інвестиційному портфелі протягом 3 років.

За словами експерта, після цього періоду можна продати біткойн та отримати дохід. Михайло Пацан наголосив, що криптовалюти – це ризикові активи. Оскільки за один день цифрові монети можуть як обвалитися на 100%, так і стрімко вирости в ціні.

Які цифрові активи варто мати в криптопортфелі

Інвестор вважає, що на сьогодні є дві криптовалюти, на які варто звернути увагу. Йдеться про біткойн та Ethereum. Він додав, що біткойн називають цифровим золотом, тоді як Ethereum прирівнюють до цифрового аналога нафти.

За його словами, також до портфеля з криптоактивами можна додати Filecoin, Solana, Polkadot тощо, оскільки вони розвиваються. І цілком ймовірно, у майбутньому вони можуть скласти конкуренцію для Ethereum, частка якого буде скорочуватися.

Нагадаємо, що всього за одну добу ринок криптовалют втратив понад 200 мільярдів доларів. Для прикладу, біткойн обвалився на 14%. На момент створення цього матеріалу вартість біткойна становить 30 814 доларів за монету, з CoinDesk. Ринкова капіталізація цифрової монети зупинилася на рівні 585,48 мільярда доларів.