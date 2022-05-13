Крипторинок втратив 200 мільярдів доларів всього за добу. Значною мірою це сталося через крах стейблкойну – Terra USD.

До теми Масштабний обвал: що трапилося на крипторинку 12 травня

Що сталося з Luna Terra

Очікувалося, що ціна стейблкойна Terra USD (UST) завжди мала відповідати американському долару. Тобто один UST коштував як один долар США. Але три дні тому стейблкойн втратив прив'язку до долара і почав стрімко падати. Зараз його ціна становить 14 центів, за даними CoinMarketCap. Лише за останню добу криптовалюта втратила 75%.

Чому UST втратив прив'язку до долара

UST відрізняється від інших стейблкойнів тим, що він не має за собою підтримки реальних активів. Його механізм стабілізації — суто алгоритмічний. У нього є парна валюта Luna, яка використовувалася для створення нових токенів UST та підтримки стейблкойна на рівні 1 долара.

Але надмірна волатильність "перевантажила" стейблкойн через що той втратив прив'язку до долара. Криптовалюта Luna обвалилася слідом і фактично коштує 0 доларів. Якщо точніше, то – 0,0000277 долара, за даними CoinMarketCap.

Сприяло обвалу й те, що блокчейн Terra, який лежить в основі UST і Luna, двічі перестав обробляти транзакції менш ніж за 24 години, повідомляє CNBC.

Ситуація Luna / UST дуже сильно вдарила по довірі ринку. Загалом більшість криптовалют впали на більш ніж на 50%. Поєднання цього з глобальною інфляцією та побоюваннями щодо зростання загалом не віщує нічого хорошого для криптовалют. Віджай Айяр Віцепрезидент з корпоративного розвитку та міжнародного розвитку криптобіржі Luno

Чи "оживе" Luna

До Квон, засновник Terraform Labs, запевнив у твітері, що Terra "повернеться в форму". Він розпочав кампанію зі збору 1 мільярда доларів, що, на його думку, врятує ситуацію.

Але великі криптобіржі вже почали відмовлятися від Luna:

Binance видалить свою ф’ючерсну пару Luna;

Bybit вилучить спотову пару BTC, щоб захистити трейдерів;

eToro призупинив торгівлю Luna.

Відновлення Luna до свого попереднього рівня у 80 доларів вкрай малоймовірне, особливо, якщо інші криптобіржі теж почнуть відмовлятися від неї. Але з іншого боку зараз один токен коштує менше як копійку. Тож це дуже ризикова інвестиція, яка може себе сильно окупити.