Официальный курс валют
В четверг, 19 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,75 гривны за евро. Это на 9 копеек меньше, чем днем раньше.
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Польский злотый тоже потерял немного в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,62 гривны за злотый. Это на 2 копейки меньше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,33 гривны и за фунт. Это на 20 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Наличный курс валют
По данным finance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 19 мая остановился на уровне:
- Доллар: покупка – 31,39 гривны, продажа – 31,99 гривны.
- Евро: покупка – 33,03 гривны, продажа – 33,52 гривны.
- Злотый: покупка – 7,58 гривны, продажа – 8,14 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 43,25 гривны, продажа – 45,10 гривны.
Напомним, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.
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