Официальный курс валют

В четверг, 19 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,75 гривны за евро. Это на 9 копеек меньше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже потерял немного в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,62 гривны за злотый. Это на 2 копейки меньше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,33 гривны и за фунт. Это на 20 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Национальный банк Украины принял решение о замораживании курса доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне 29,25 гривны за доллар. Однако украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны .

Наличный курс валют

По данным finance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 19 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 31,39 гривны, продажа – 31,99 гривны.

Евро: покупка – 33,03 гривны, продажа – 33,52 гривны.

Злотый: покупка – 7,58 гривны, продажа – 8,14 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,25 гривны, продажа – 45,10 гривны.

Напомним, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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Эксперт и инвестор Михаил Пацан рассказал о новых реалиях рынка криптовалют и поделился мнениями относительно того, стоит ли вкладывать средства в эти активы после обвала. В частности, биткойн.

Он заявил, что криптовалюта – это длинная инвестиция. По его мнению, оптимальная стратегия инвестирования рассчитана на 3 года при желании вложить в биткойн 5% собственных сбережений.

при желании вложить в биткойн На сегодняшний день две фирмы российского инвестора и бизнесмена Ивана Таврина все еще имеют возможность без проблем торговаться на бирже Nasdaq. Это происходит даже несмотря на то, что торги для крупных компаний и биржевых инвестиционных фондов государства-агрессорки стоят на паузе.

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