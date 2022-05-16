Офіційний курс валют
У понеділок, 16 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,38 гривні за євро. Це на 4 копійки менше, ніж днем раніше.
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Польський злотий також подешевшав. Тепер його курс становить 6,45 гривні за злотий, що на 7 копійок менше, ніж минулої п'ятниці. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 35,66 гривні за фунт. Це на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.
Готівковий курс валют
За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 16 травня зупинився на рівні:
- Долар: покупка – 31,83 гривні, продаж – 31,91 гривні.
- Євро: покупка – 32,67 гривні, продаж – 32,79 гривні.
- Злотий: покупка – 7,30 гривні, продаж – 7,59 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 41,50 гривні, продаж – 43,25 гривні.
Додамо, що Нацбанк з моменту початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тому потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.
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