Официальный курс валют

В понедельник, 16 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,38 гривны за евро. Это на 4 копейки меньше, чем днем ранее.

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Польский злотый тоже подешевел. Теперь его курс составляет 6,45 гривны за злотый, что на 7 копеек меньше, чем в прошлую пятницу. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 35,66 гривны за фунт. Это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Национальный банк Украины решил заморозить курс доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне 29,25 гривны за доллар. В то же время украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 16 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 31,83 гривны, продажа – 31,91 гривны.

Евро: покупка – 32,67 гривны, продажа – 32,79 гривны.

Злотый: покупка – 7,30 гривны, продажа – 7,59 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 41,50 гривны, продажа – 43,25 гривны.

Напомним, что Нацбанк с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому нужно учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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