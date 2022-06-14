Офіційний курс валют

У вівторок, 14 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,56 гривні за євро. Це на 37 копійок менше, ніж днем раніше. НБУ залишив американський долар з 24 на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого.

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Польський злотий також знецінився і зупинився на рівні 6,59 гривні за злотий. Це на 13 копійок менше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів подешевшав всього за день на 78 копійок і зараз коштує 35,59 гривні за фунт.

Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 14 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,61 гривні, продаж – 35,57 гривні.

Євро: покупка – 36,08 гривні, продаж – 37,42 гривні.

Злотий: покупка – 7,89 гривні, продаж – 8,10 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,09 гривні, продаж – 45,56 гривні.

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