Официальный курс валют

Во вторник, 14 июня, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,56 гривны за евро. Это на 37 копеек меньше, чем днем ранее. НБУ оставил американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля.

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Польский злотый также обесценился и остановился на уровне 6,59 гривны за злотый. Это на 13 копеек меньше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов подешевел всего за день на 78 копеек и сейчас стоит 35,59 гривны за фунт.

Нацбанк с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Важно! В НБУ спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 14 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,61 гривны, продажа – 35,57 гривны.

Евро: покупка – 36,08 гривны, продажа – 37,42 гривны.

Злотый: покупка – 7,89 гривны, продажа – 8,10 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,09 гривны, продажа – 45,56 гривны.

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