Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Національний банк України ухвалив рішення про замороження курсу долара на рівні 29,25 гривні. Проте вартість валюти в банках, обмінниках та "чорному" ринку дещо інша. Перша заступниця очільника Нацбанку Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, як ситуація може розвиватися далі.

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Курс валют в Україні

Експертка наголосила, що курс валют на ринку суттєво залежить від співвідношення попиту та пропозиції, а вони його не прогнозують. Рожкова додала, що Нацбанк зафіксував безготівковий курс, оскільки між попитом й пропозицією не було балансу.

Сьогодні ситуація на ринку наступна – пропозиція валюти суттєво менша, ніж попит. Водночас якби центральний банк не "заморозив" курс долара, то економіка стикнулася б із шоком.

Щодо готівкового ринку, то там функціонує такий самий принцип формування курсу. Перша заступниця очільника Нацбанку підкреслила, що наразі жителі України відчувають тиск у вигляді цін та інфляції й мають на меті убезпечити себе, не маючи інших інструментів.

Чим більше попит, тим більшими можуть бути коливання курсів. На жаль, це спекулятивний ринок. Говорімо відверто – він на попит реагує підняттям курсу,

– наголосила Катерина Рожкова.

Вона також підмітила, що перехід чи переспрямування українців у бік заощаджень з підвищенням нашої ставки має призвести до більш збалансованої ситуації на валютному ринку.

Що буде з курсом після війни

Катерина Рожкова додала, що прогнозів, щодо курсу після завершення війни в України, може бути багато. Проте вона висловила впевненість у тому, що наша держава не залишиться сам на сам із викликами. Йдеться про план Маршала для України й те, що держави-партнери та бізнес опісля допомагатимуть Україні на різних рівнях:

інвестиції,

відбудова країни.

Перша заступниця глави Нацбанку додала, що з відновленням економіки та відбудовою України вдасться стабілізувати й інші питання. Тоді як курс будуть визначати наступні фактори:

ринок,

попит,

пропозиція.

Цікаво – повне інтерв'ю Катерини Рожкової для 24 каналу: дивитися відео