Євро знову суттєво подорожчав: курс валют на 20 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 20 червня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів почали тиждень зі зростання.

Офіційний курс валют

У понеділок, 20 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,69 гривні за євро, що на 30 копійок більше ніж минулої п'ятниці. НБУ залишив американський долар на рівні 29,25 гривні – це заморожений курс з 24 лютого 2022 року.

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Польський злотий теж зростає в ціні. Курс зупинився на рівні 6,54 гривні за злотий. Це на 9 копійок більше, ніж було до цього. Британський фунт стерлінгів продовжує дорожчати. Курс валюти зріс відразу на 40 копійок до 35,90 гривні за фунт.

Нацбанк з 24 лютого 2022 року – повномасштабного вторгнення Росії в Україну – встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші офіційні курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 20 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,81 гривні, продаж – 35,68 гривні.

Євро: покупка – 36,36 гривні, продаж – 37,60 гривні.

Злотий: покупка – 7,77 гривні, продаж – 8,07 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 42,92 гривні, продаж – 45,56 гривні.

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