Официальный курс валют

В понедельник, 20 июня, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,69 гривны за евро, что на 30 копеек больше чем в прошлую пятницу. НБУ оставил американский доллар на уровне 29,25 гривны – это замороженный курс с 24 февраля 2022 года.

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Польский злотый тоже растет в цене. Курс остановился на уровне 6,54 гривны за злотый. Это на 9 копеек больше, чем было до этого. Британский фунт стерлингов продолжает дорожать. Курс валют вырос сразу на 40 копеек до 35,90 гривны за фунт.

Нацбанк с 24 февраля 2022 года – полномасштабное вторжение России в Украину – установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные официальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Обратите внимание! В Национальном банке Украины спрогнозировали, каким будет курс доллара после войны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 20 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,81 гривны, продажа – 35,68 гривны.

Евро: покупка – 36,36 гривны, продажа – 37,60 гривны.

Злотый: покупка – 7,77 гривны, продажа – 8,07 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,92 гривны, продажа – 45,56 гривны.

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