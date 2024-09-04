Прогноз для євро

Трейдери опціонів вважають, що посилення позицій євро до річного максимуму може вичерпатися. Тож, вони очікують зниження курсу валюти. Про це свідчать одномісячні розвороти ризику для пари євро – долар.

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Ці показники впали нижче нуля, а це означає, що премія для захисту від зниження загальної валюти починає зростати. Крім того, цей барометр ринкового позиціювання та настроїв зріс минулого тижня до найвищого рівня з кінця 2020 року саме на користь євро.

До теми! Очільник відділу досліджень валютних курсів Danske Bank у Копенгагені заявив, що будь-яке подальше зростання на ринку – це хороша можливість для продажу євро.

Ба більше, курс євро уже почав розворот на ринку. Офіційна валюта Єврозони під час торгів у понеділок, 2 вересня, впала до 1,1042 долара. Це найнижчий показник з 19 серпня. Нагадаємо, що на попередньому тижні валюта зросла до річного максимуму на рівні 1,1202 долара.