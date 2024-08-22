У яких країнах використовують євро

На сьогодні євро – це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу. Ці країни формують Єврозону, де євро є національною валютою та єдиним законним платіжним засобом. Євро запровадили у 1999 році на заміну екю. В обіг єдину валюту країн Єврозони ввели у 2002 році.

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Перелік країн ЄС, де євро офіційна валюта:

Австрія Бельгія Кіпр Хорватія Естонія Фінляндія Франція Німеччина Греція Ірландія Італія Латвія Литва Люксембург Мальта Нідерланди Португалія Словаччина Словенія Іспанія.

Крім того, у 2025 році перехід на євро планують в Болгарії, де наразі національна валюта – це лев. Відповідне рішення ухвалили місцеві законодавці. Наголошують, що центральний банк Болгарії буде проводити обмін банкнот та монет в необмеженій кількості за офіційним курсом. Тоді як Угорщина, Польща, Швеція, Данія, Чехія та Румунія зберегли свої національні валюти навіть попри те, що вони є членами Європейського Союзу.

Наразі євро – це одна із найстабільніших та найпопулярніших валют у світі.

Крім країн Євросоюзу євро також використовують Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Ці країни мають офіційні угоди з ЄС, згідно з якими вони могли перейти на єдину валюту мали право для випуску власних монет. В односторонньому порядку євро запровадили Чорногорія та Косово.