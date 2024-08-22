У яких країнах використовують євро

На сьогодні євро – це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу. Ці країни формують Єврозону, де євро є національною валютою та єдиним законним платіжним засобом. Євро запровадили у 1999 році на заміну екю. В обіг єдину валюту країн Єврозони ввели у 2002 році.

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Перелік країн ЄС, де євро офіційна валюта:

  1. Австрія
  2. Бельгія
  3. Кіпр
  4. Хорватія
  5. Естонія
  6. Фінляндія
  7. Франція
  8. Німеччина
  9. Греція
  10. Ірландія
  11. Італія
  12. Латвія
  13. Литва
  14. Люксембург
  15. Мальта
  16. Нідерланди
  17. Португалія
  18. Словаччина
  19. Словенія
  20. Іспанія.

Крім того, у 2025 році перехід на євро планують в Болгарії, де наразі національна валюта – це лев. Відповідне рішення ухвалили місцеві законодавці. Наголошують, що центральний банк Болгарії буде проводити обмін банкнот та монет в необмеженій кількості за офіційним курсом. Тоді як Угорщина, Польща, Швеція, Данія, Чехія та Румунія зберегли свої національні валюти навіть попри те, що вони є членами Європейського Союзу.

Наразі євро – це одна із найстабільніших та найпопулярніших валют у світі.

Крім країн Євросоюзу євро також використовують Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Ці країни мають офіційні угоди з ЄС, згідно з якими вони могли перейти на єдину валюту мали право для випуску власних монет. В односторонньому порядку євро запровадили Чорногорія та Косово.