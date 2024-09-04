Долар США у вівторок, 3 вересня, демонстрував сильні позиції проти більшості інших основних валют. Річ у тому, що валюта має тенденцію до захисту навіть тоді, коли економіка США знаходиться у центрі уваги.

Варте уваги Найбільші втрати у світі: яка країна зафіксувала шалений спад на ринку

Додають, що ризики сценарію м'якої економічної посадки США, який останнім часом набирає обертів на ринках, призвели до того, що трейдери підвищили шанси на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США на 50 базисних пунктів 18 вересня до 38% з 30% днем раніше, пише Reuters.