Прогноз для евро

Трейдеры опционов считают, что усиление позиций евро до годового максимума может иссякнуть. Поэтому, они ожидают снижения курса валюты. Об этом свидетельствуют одномесячные развороты риска для пары евро – доллар.

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Эти показатели упали ниже нуля, а это означает, что премия для защиты от снижения общей валюты начинает расти. Кроме того, этот барометр рыночного позиционирования и настроений вырос на прошлой неделе до самого высокого уровня с конца 2020 года именно в пользу евро.

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Более того, курс евро уже начал разворот на рынке. Официальная валюта Еврозоны во время торгов в понедельник, 2 сентября, упала до 1,1042 доллара. Это самый низкий показатель с 19 августа. Напомним, что на предыдущей неделе валюта выросла до годового максимума на уровне 1,1202 доллара.