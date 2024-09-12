Європейський центральний банк знизив процентні ставки

Відповідне рішення європейський регулятор ухвалив на засіданні, яке відбулося 12 вересня. Європейський центральний банк пішов на цей крок після сповільнення темпів інфляції.

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За підсумками серпня, інфляція в країнах Єврозони – споживча інфляція зупинилася на рівні 2,2%. Проте базова інфляція залишилася на рівні 2,8%. Сповільнення інфляції прокоментували в Євростаті. Згідно з останньою заявою, цьому сприяло стрімке падіння цін на енергоносії. Зокрема, ціни на нафту у першій половині вересня обвалилися до мінімуму за 3 роки.

Що відомо про Європейський центральний банк Це центральний банк Єврозони, де в обігу перебуває валюта євро.

З урахуванням даних по інфляції в Єврозоні, до якої входить 20 країн ЄС, центральний банк так знизив процентні ставки:

Базова процентна ставка тепер становить 3,65%;

Маржинальна кредитна ставка опустилася до 3,9%;

Ставка за депозитами становить 3,5%.

Рішення про зниження процентних ставок наберу чинності 18 вересня 2024 року. Нагадаємо, що Європейський центральний банк вдруге поспіль знизив усі ключові ставки. Минулого разу аналогічне рішення регулятор ухвалили у червні.