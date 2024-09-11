Що відбувається на ринку нафти

Еталонна марка нафти Brent завершила торгову сесію 10 вересня, обвалившись до найнижчого показника з грудня 2021 року. Сировина так відреагувала на рішення ОПЕК+ переглянути свій прогноз щодо глобального попиту на поточний рік і 2025 рік у бік погіршення, згідно з даними Reuters.

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Торги у середу нафта почала зі зростання. Побоювання через погодні умови у США наразі перевершили навіть реакцію ринку на ймовірність зниження попиту.

Скільки коштує барель нафти

Марка нафти Brent завершила торги з ціною на рівні 69,19 долара за барель. Сировина подешевшала на 2,65 долара або 3,69%. Нафта Brent вперше з грудня 2021 року опустилася нижче 70 доларів за барель. Тоді як американська нафта. West Texas Intermediate (WTI) впала в ціні на 2,96 долара або 4,31% до 65,75 долара за барель.

Торги у середу, 11 вересня, ціни на нафту зросли на понад 1% на тлі новин про ураган у США, який може стати перешкодою для видобування та переробки сировини. Завдяки цьому нафта Brent подорожчала на 84 центи або 1,2% до 70,03 долара за барель. Крім того, нафта WTI зросла в ціні на 81 цент або 1,2% до 66,56 долара за барель

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: