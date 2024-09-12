Европейский центральный банк снизил процентные ставки

Соответствующее решение европейский регулятор принял на заседании, которое состоялось 12 сентября. Европейский центральный банк пошел на этот шаг после замедления темпов инфляции.

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По итогам августа, инфляция в странах Еврозоны – потребительская инфляция остановилась на уровне 2,2%. Однако базовая инфляция осталась на уровне 2,8%. Замедление инфляции прокомментировали в Евростате. Согласно последнему заявлению, этому способствовало стремительное падение цен на энергоносители. В частности, цены на нефть в первой половине сентября обвалились до минимума за 3 года.

Что известно о Европейском центральном банке Это центральный банк Еврозоны, где в обращении находится валюта евро.

С учетом данных по инфляции в Еврозоне, в которую входит 20 стран ЕС, центральный банк так снизил процентные ставки:

Базовая процентная ставка теперь составляет 3,65%;

Маржинальная кредитная ставка опустилась до 3,9%;

Ставка по депозитам составляет 3,5%.

Решение о снижении процентных ставок вступит в силу 18 сентября 2024 года. Напомним, что Европейский центральный банк второй раз подряд снизил все ключевые ставки. В прошлый раз аналогичное решение регулятор принял в июне.