ЄЦБ планує змусити два європейські банки вийти з ринку Росії, – Reuters

У Росії досі продовжують працювати декілька європейських банків. Серед них італійський UniCredit, на який може посилити тиск Європейський центральний банк. Варто додати, що регулятор такі ж вимоги ставить для ще одного кредитора з Європи.

Про ситуацію з діяльністю потужного італійського кредитора розповіли обізнані джерела. Зокрема, вони розкрили план Європейського центрального банку (далі ЄЦБ).

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Європейський центробанк посилює тиск на кредиторів, які працюють у Росії

Згідно з наявними даними, європейський регулятор має на меті наказати UniCredit кардинально скоротити свої активи в Росії. Додають, що вимоги ЄЦБ до італійського кредитора будуть ідентичні до тих, які регулятор висуває австрійському Raiffeisen Bank International, який теж продовжує працювати у Росії.

Раніше Raiffeisen Bank International заявляв про можливий тиск зі сторони ЄЦБ. Австрійський кредитор також згадував про кардинальне скорочення своєї частки на російському ринку.

Що відомо про план Європейського центробанку для Raiffeisen Bank International:

Суттєве скорочення кредитів клієнтам до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом минулого року;

Скоротити міжнародні платежі з Росії до 2026 року, згідно з даними Reuters.

Цікаво, що у 2022 році Raiffeisen Bank International понад 50% свого прибутку отримав саме у Росії. Крім того, також на сайті банку оприлюднили інформацію, яка була фактичним визнанням псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", що по суті є підтримкою війни в Україні.