Про ситуацію з діяльністю потужного італійського кредитора розповіли обізнані джерела. Зокрема, вони розкрили план Європейського центрального банку (далі ЄЦБ).
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Європейський центробанк посилює тиск на кредиторів, які працюють у Росії
Згідно з наявними даними, європейський регулятор має на меті наказати UniCredit кардинально скоротити свої активи в Росії. Додають, що вимоги ЄЦБ до італійського кредитора будуть ідентичні до тих, які регулятор висуває австрійському Raiffeisen Bank International, який теж продовжує працювати у Росії.
Що відомо про план Європейського центробанку для Raiffeisen Bank International:
- Суттєве скорочення кредитів клієнтам до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом минулого року;
- Скоротити міжнародні платежі з Росії до 2026 року, згідно з даними Reuters.
Цікаво, що у 2022 році Raiffeisen Bank International понад 50% свого прибутку отримав саме у Росії. Крім того, також на сайті банку оприлюднили інформацію, яка була фактичним визнанням псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", що по суті є підтримкою війни в Україні.