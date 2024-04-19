О ситуации с деятельностью мощного итальянского кредитора рассказали осведомленные источники. В частности, они раскрыли план Европейского центрального банка (далее ЕЦБ).

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Европейский центробанк усиливает давление на кредиторов, работающих в России

Согласно имеющимся данным, европейский регулятор имеет целью приказать UniCredit кардинально сократить свои активы в России. Добавляют, что требования ЕЦБ к итальянскому кредитору будут идентичны тем, которые регулятор выдвигает австрийскому Raiffeisen Bank International, который тоже продолжает работать в России.

К теме! Ранее Raiffeisen Bank International заявлял о возможном давлении со стороны ЕЦБ. Австрийский кредитор также упоминал о кардинальном сокращении своей доли на российском рынке.

Что известно о плане Европейского центробанка для Raiffeisen Bank International:

Существенное сокращение кредитов клиентам до 2026 года, до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года;

Сократить международные платежи из России до 2026 года, согласно данным Reuters.

Интересно, что в 2022 году Raiffeisen Bank International более 50% своей прибыли получил именно в России. Кроме того, также на сайте банка обнародовали информацию, которая была фактическим признанием псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", что по сути является поддержкой войны в Украине.