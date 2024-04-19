Bank of America представив прогноз щодо ринку нафти на другий квартал 2024 року. Фахівці виділили роль протистояння між Іраном та Ізраїлем.

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Нафта може подорожчати вище 100 доларів за барель

У Bank of America вважають, що ціни на нафту можуть зрости вище 100 доларів за барель, якщо між Іраном та Ізраїлем почнеться тривала війна. Також існує ризик проблем із постачанням нафти з Ірану. Згідно з прогнозом, марка нафти Brent може подорожчати до 130 доларів за барель, а бренд WTI – до 123 доларів за барель у другому кварталі 2024 року.

Додають, що у разі початку повномасштабної війни обсяги видобування нафти в Ірані можуть зменшитися на 1,5 мільйона барелів на добу. На цьому фоні, ОПЕК+, найімовірніше, ухвалить рішення про збільшення постачання сировини на ринку. З іншої сторони цей крок призведе до скорочення вільних потужностей нафтового картелю.

Важливо! Крім того, очікують, що у 2025 році вартість нафти Brent буде коливатися на рівні 100 доларів за барель, а ціна американської сировини WTI зупиниться на рівні 93 доларів за барель.

Динаміка цін на ринку нафти