Як самостійно перевірити, чи сплачують за вас ЄСВ: інструкція
- Для перевірки сплати ЄСВ можна отримати довідки через застосунок Дія або вебпортал Пенсійного фонду.
- Також можна дізнатися наявність заробітної плати без сплати внесків у закритих звітних періодах.
Навіть за умови офіційного працевлаштування не завжди є впевненість, що роботодавець сумлінно сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Однак від цього безпосередньо залежить страховий стаж, який враховують під час призначення пенсії.
Як дізнатися, чи платили за вас ЄСВ?
Якщо у вас виникли сумніви щодо певного періоду роботи, перевірити нарахований страховий стаж можна самостійно. Як це зробити онлайн – розповіли на порталі "Дебет-Кредит".
- Довідка ОК-5 або ОК-7
Довідки ОК-5 та ОК-7 – це індивідуальні відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування:
- ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, і містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків;
- ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року.
Отримати їх можна через мобільний застосунок Дія. Для цього необхідно авторизуватися в кабінеті громадянина, вибрати в меню "Послуги" послугу "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7", опісля перевірити коректність своїх даних і надіслати запит.
Окрім того, можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням – натисніть "Вхід" та авторизуйтесь у зручний спосіб. У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів".
У полі "Тип звернення" оберіть "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7" (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних. Після цього натисніть "Відправити до ПФУ" – довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет у розділ "Мої звернення".
- Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду
Існує й інший спосіб дізнатися про сплату свого ЄСВ онлайн. Спершу необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Потім на титульній сторінці потрібно переглянути розділ "Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків в закритих звітних періодах":
- відмітка "Ні" – страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника;
- відмітка "Так" – наявність у реєстрі відомостей про нараховану заробітну плату, дохід або грошове забезпечення без сплати внесків (тобто на момент авторизації користувача є періоди з незарахованим страховим стажем).
Як перевірити сплату ЄСВ онлайн: дивіться відеоінструкцію
Що ще можна зробити онлайн?
Нагадаємо, українці можуть змінити спосіб виплати пенсії онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Для подачі заяви потрібні скан-копії паспорта, ідентифікаційного номера та реквізитів банківського рахунку.
Окрім того, через вебпортал ПФУ або додаток Дія можна оформити довідку про доходи пенсіонерів. Документ необхідний для отримання пенсійного посвідчення, оформлення пільг чи допомоги, підтвердження доходів під час виїзду за кордон тощо.