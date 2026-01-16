Як змінити спосіб виплати пенсії онлайн?

Звернення можна оформити онлайн – швидко та зручно. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Дистанційно подати заяву на зміну способу виплати пенсії можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду за посиланням.

Однак попередньо необхідно підготувати скан-копії таких документів:

паспорт заявника;

ідентифікаційний номер (РНОКПП);

реквізити банківського рахунку.

Зверніть увагу! Чинний рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків – саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат.

Покрокова інструкція з подачі заяви:

Увійти до особистого електронного кабінету на вебпорталі пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У лівому боковому меню натиснути на вкладку "Щодо пенсійного забезпечення". Знайти розділ "Внесення змін до Пенсійної справи" та обрати пункт "Заява про зміну способу виплати пенсії". Заповнити потрібні поля форми заяви, користуючись підказками на екрані. До слова, номер банківського рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN – складається з 29 цифр і літер. Завантажити необхідні до заяви проскановані документи (паспорт, РНОКПП, заява з реквізитами банку), але розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт. Сформувати заяву, підписати її власним кваліфікованим електронним підписом і "Відправити до ПФУ".

Опісля заява автоматично надійде до пенсійного фонду, а результати її опрацювання можна переглядати в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, напередодні Кіберполіція попереджала про нову шахрайську схему, спрямовану проти пенсіонерів. Зловмисники розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою підтвердити вік для нібито збереження виплат.

У таких повідомленнях є посилання, за яким пропонують перейти, щоб заповнити анкету з персональними даними. Однак мета – скористатися неуважністю людей і виманити конфіденційну інформацію.

