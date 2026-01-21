Как узнать, платили ли за вас ЕСВ?

Если у вас возникли сомнения относительно определенного периода работы, проверить начисленный страховой стаж можно самостоятельно. Как это сделать онлайн – рассказали на портале "Дебет-Кредит".

Смотрите также Новые зарплаты и пенсии, бронирование от мобилизации и рост налогов: что изменится с 1 января

Справка ОК-5 или ОК-7

Справки ОК-5 и ОК-7 – это индивидуальные сведения из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:

ОК-5 формируется за любой период, начиная с 2000 года, и содержит данные о сумме заработка для исчисления пенсии, определения страхового стажа, уплаты страховых взносов;

ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховой стаж за период с 2011 года.

Получить их можно через мобильное приложение Дия. Для этого необходимо авторизоваться в кабинете гражданина, выбрать в меню "Услуги" услугу "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7", после проверить корректность своих данных и отправить запрос.

Кроме того, можно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке – нажмите "Вход" и авторизуйтесь удобным способом. В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Запрос на получение электронных документов".

В поле "Тип обращения" выберите "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7" (общие данные уже будут заполнены системой) и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных. После этого нажмите "Отправить в ПФУ" – справка формируется и отправляется автоматически в личный кабинет в раздел "Мои обращения".

Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда

Существует и другой способ узнать об уплате своего ЕСВ онлайн. Сначала необходимо авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Затем на титульной странице нужно просмотреть раздел "Признак наличия заработной платы без уплаты взносов в закрытых отчетных периодах":

отметка "Нет" – страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника;

– страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника; отметка "Да" – наличие в реестре сведений о начисленной заработной плате, доход или денежное обеспечение без уплаты взносов (то есть на момент авторизации пользователя есть периоды с незасчитанным страховым стажем).

Как проверить уплату ЕСВ онлайн: смотрите видеоинструкцию

Что еще можно сделать онлайн?