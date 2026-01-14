У яких ситуаціях пенсіонери мають надати довідку про доходи?
Довідка про доходи пенсіонерів потрібна при виїзді за кордон і оформленні субсидії, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Підтвердження статків пенсіонеру може знадобитися у разі розв'язання фінансових питань. Йдеться про наступні ситуації:
- отримання пенсійного посвідчення;
- оформлення пільги або допомоги;
- підтвердження доходів під час виїзду за кордон;
- переведення пенсійних виплат за межі України.
- припинення підприємницької діяльності;
- оформлення пенсії померлого чоловіка чи жінки на себе;
- оформлення довіреності, за якою інша людина зможе отримувати пенсію.
За даними Пенсійного фонду України, отримати довідку можна кількома способами, зокрема онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ або Дію.
Як отримати довідку про доходи пенсіонера?
Як повідомили у ПФУ, оформити довідку про доходи через вебпортал Фонду можна в кілька кроків:
- у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- на панелі особистого кабінету зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання електронних документів";
- у новому вікні зі списку обрати "Довідка про доходи пенсіонера".
Надалі потрібно заповнити всі обов'язкові поля форми, зокрема зазначити період, за який потрібно сформувати довідку, а також телефон у форматі +380… Також необхідно надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".
Результат опрацювання заяви буде доступний у розділі "Мої звернення".
Зауважте! Електронна довідка, підтверджена QR-кодом, є аналогом паперового документа.
Також довідку про доходи пенсіонера можна отримати через Дію. Для цього потрібно:
- авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або через застосунок Дія;
- у розділі "Послуги" обрати "Пенсії, пільги та допомога";
- натиснути "Довідка про доходи пенсіонера", а потім – "Отримати довідку".
Окрім дистанційного способу отримання, довідку можна оформити за особистим зверненням до сервісного центру ПФУ.
Хто з пенсіонерів може оформити субсидію?
- Довідка про доходи може знадобитися для оформлення субсидії. Отримати її від держави можуть пенсіонери, чий дохід є невисоким. Для оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду України органів особисто чи дистанційно.
- Право на субсидію мають пенсіонери, якщо їхня плата за комунальні послуги є вищою за визначений для них обов'язковий платіж.
- ПФУ після отримання документів розглядає заяву та перевіряє дані, після чого ухвалює рішення щодо призначення субсидії. Відмовити в її наданні можуть за наявності заборгованості.