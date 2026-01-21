Як дізнатися, чи платили за вас ЄСВ?

Якщо у вас виникли сумніви щодо певного періоду роботи, перевірити нарахований страховий стаж можна самостійно. Як це зробити онлайн – розповіли на порталі "Дебет-Кредит".

Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня

Довідка ОК-5 або ОК-7

Довідки ОК-5 та ОК-7 – це індивідуальні відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування:

ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, і містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків;

ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року.

Отримати їх можна через мобільний застосунок Дія. Для цього необхідно авторизуватися в кабінеті громадянина, вибрати в меню "Послуги" послугу "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7", опісля перевірити коректність своїх даних і надіслати запит.

Окрім того, можна скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду за посиланням – натисніть "Вхід" та авторизуйтесь у зручний спосіб. У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів".

У полі "Тип звернення" оберіть "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7" (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних. Після цього натисніть "Відправити до ПФУ" – довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет у розділ "Мої звернення".

Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду

Існує й інший спосіб дізнатися про сплату свого ЄСВ онлайн. Спершу необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Потім на титульній сторінці потрібно переглянути розділ "Ознака наявності заробітної плати без сплати внесків в закритих звітних періодах":

відмітка "Ні" – страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника;

– страхові внески сплачено за всі періоди трудової діяльності працівника; відмітка "Так" – наявність у реєстрі відомостей про нараховану заробітну плату, дохід або грошове забезпечення без сплати внесків (тобто на момент авторизації користувача є періоди з незарахованим страховим стажем).

Як перевірити сплату ЄСВ онлайн: дивіться відеоінструкцію

Що ще можна зробити онлайн?