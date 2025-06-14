Що не можна використовувати в рекламі у соцмережах
Зокрема, інспектори Держпродспоживслужби проводять регулярні перевірки змісту в рекламних публікаціях, пише 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.
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Юрист виділив декілька основних порушень через які найчастіше дають штрафи:
- сексуалізований контент;
- використання зображень людей без їхнього письмового дозволу;
- дискримінація за статтю;
- використання чужих брендів (якщо немає дозволу правовласника);
- військова лексика;
- слова, які напряму асоціюються зі зброєю.
Як робити рекламу в Instagram, аби не було штрафів
Є декілька важливих правил, що дозволяють зробити "правильну" рекламу, згідно з чинним законодавством:
- використовуйте власні фото та відео;
- використовуйте оригінальні ілюстрації чи ліцензовані фото зі стоку;
- беріть у моделей письмовий дозвіл на використання їх фото;
- створюйте оригінальний текст, написи мають бути підкріплені фактами;
- використовуйте інші бренди через партнерські програми чи застосовуйте власні торгові марки.