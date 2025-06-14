Що не можна використовувати в рекламі у соцмережах

Зокрема, інспектори Держпродспоживслужби проводять регулярні перевірки змісту в рекламних публікаціях, пише 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

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Юрист виділив декілька основних порушень через які найчастіше дають штрафи:

сексуалізований контент;

використання зображень людей без їхнього письмового дозволу;

дискримінація за статтю;

використання чужих брендів (якщо немає дозволу правовласника);

військова лексика;

слова, які напряму асоціюються зі зброєю.

Як робити рекламу в Instagram, аби не було штрафів

Є декілька важливих правил, що дозволяють зробити "правильну" рекламу, згідно з чинним законодавством: