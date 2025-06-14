Що не можна використовувати в рекламі у соцмережах

Зокрема, інспектори Держпродспоживслужби проводять регулярні перевірки змісту в рекламних публікаціях, пише 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

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Юрист виділив декілька основних порушень через які найчастіше дають штрафи:

  • сексуалізований контент;
  • використання зображень людей без їхнього письмового дозволу;
  • дискримінація за статтю;
  • використання чужих брендів (якщо немає дозволу правовласника);
  • військова лексика;
  • слова, які напряму асоціюються зі зброєю.

Як робити рекламу в Instagram, аби не було штрафів

Є декілька важливих правил, що дозволяють зробити "правильну" рекламу, згідно з чинним законодавством:

  • використовуйте власні фото та відео;
  • використовуйте оригінальні ілюстрації чи ліцензовані фото зі стоку;
  • беріть у моделей письмовий дозвіл на використання їх фото;
  • створюйте оригінальний текст, написи мають бути підкріплені фактами;
  • використовуйте інші бренди через партнерські програми чи застосовуйте власні торгові марки.