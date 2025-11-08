Стратегічне багатство України: як запаси кремнію можуть стати новими можливостями

Україна володіє запасами сировини, необхідної для виробництва напівпровідників, що є основою сучасної електроніки. Йдеться про хімічний елемент – кремній. Наприклад в українських надрах зосереджено сотні мільйонів тонн кремнієвих кварцитів.

Чи є запаси кремнію в Україні?

Запаси кремнієвих кварцитів оцінюються на сьогодні в 180 мільйонів тонн, передає 24 Канал з посиланням на дослідження UkraineInvest.

Крім того, вважається, що в країні є ще й родовища високоякісного кристалічного кварцу, що може зробити Україну конкурентоспроможною на європейському рівні.

Річ у тім, що вміст діоксиду кремнію (хімічна сполука кремнію та кисню) у цих кварцитах сягає майже 99%, а запаси оцінюють в понад 500 мільйонів тонн.

Водночас за даними організації "Інститут геології України", головні родовища кварцу розташовані: Житомирська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська та Донецька.

Втім нині в Україні розробляють 3 основних родовища кварцитів: Овруцьке, Товкачівське та Малоскелюватське.

Зверніть увагу! Поклади кремнію зустрічається в Україні не у чистому вигляді, а у вигляді кварці, кварцитів, кварцових пісків та пісковиків. Саме з цих мінералів потім отримують промисловий кремній.

