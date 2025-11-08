Чи є запаси кремнію в Україні?
Запаси кремнієвих кварцитів оцінюються на сьогодні в 180 мільйонів тонн, передає 24 Канал з посиланням на дослідження UkraineInvest.
Крім того, вважається, що в країні є ще й родовища високоякісного кристалічного кварцу, що може зробити Україну конкурентоспроможною на європейському рівні.
Річ у тім, що вміст діоксиду кремнію (хімічна сполука кремнію та кисню) у цих кварцитах сягає майже 99%, а запаси оцінюють в понад 500 мільйонів тонн.
Водночас за даними організації "Інститут геології України", головні родовища кварцу розташовані: Житомирська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Кіровоградська та Донецька.
Втім нині в Україні розробляють 3 основних родовища кварцитів: Овруцьке, Товкачівське та Малоскелюватське.
Зверніть увагу! Поклади кремнію зустрічається в Україні не у чистому вигляді, а у вигляді кварці, кварцитів, кварцових пісків та пісковиків. Саме з цих мінералів потім отримують промисловий кремній.
Які запаси кобальту в Україні?
В Україні немає самостійних родовищ кобальту, але цей метал трапляється переважно як супутній елемент у нікелевих рудах.
Такі родовища розташована у таких зонах: Середнє Побужжя (Кіровоградська область) та Середнє Придніпров'я (Дніпропетровська область), а також Волинський та Приазовський мегаблоки.
За різними оцінками, запаси кобальту можуть складати 26,7 мільйона тонн руди, або ж понад 8 тисяч тонн кобальту.