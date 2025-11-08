Стратегическое богатство Украины: как запасы кремния могут стать новыми возможностями
- Украина обладает запасами важных элементов – кремниевых кварцитов – в размере около 180 миллионов тонн, что делает ее потенциальным игроком на рынке полупроводников.
- Известно, что главные месторождения кварца находятся в Житомирской, Львовской, Закарпатской и других областях Украины.
Украина обладает запасами сырья, необходимого для производства полупроводников, являющихся основой современной электроники. Речь идет о химическом элементе – кремний. Например в украинских недрах сосредоточены сотни миллионов тонн кремниевых кварцитов.
Есть ли запасы кремния в Украине?
Запасы кремниевых кварцитов оцениваются на сегодня в 180 миллионов тонн, передает 24 Канал со ссылкой на исследование UkraineInvest.
Кроме того, считается, что в стране есть еще и месторождения высококачественного кристаллического кварца, что может сделать Украину конкурентоспособной на европейском уровне.
Дело в том, что содержание диоксида кремния (химическое соединение кремния и кислорода) в этих кварцитах достигает почти 99%, а запасы оценивают в более 500 миллионов тонн.
В то же время по данным организации "Институт геологии Украины", главные месторождения кварца расположены: Житомирская, Львовская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская и Донецкая.
Впрочем сейчас в Украине разрабатывают 3 основных месторождения кварцитов: Овручское, Товкачевское и Малоскелюватское.
Обратите внимание! Залежи кремния встречается в Украине не в чистом виде, а в виде кварца, кварцитов, кварцевых песков и песчаников. Именно из этих минералов потом получают промышленный кремний.
Какие запасы кобальта в Украине?
В Украине нет самостоятельных месторождений кобальта, но этот металл встречается преимущественно как сопутствующий элемент в никелевых рудах.
Такие месторождения расположена в таких зонах: Среднее Побужье (Кировоградская область) и Среднее Приднепровье (Днепропетровская область), а также Волынский и Приазовский мегаблоки.
По разным оценкам, запасы кобальта могут составлять 26,7 миллиона тонн руды, или же более 8 тысяч тонн кобальта.