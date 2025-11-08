Есть ли запасы кремния в Украине?

Запасы кремниевых кварцитов оцениваются на сегодня в 180 миллионов тонн, передает 24 Канал со ссылкой на исследование UkraineInvest.

Кроме того, считается, что в стране есть еще и месторождения высококачественного кристаллического кварца, что может сделать Украину конкурентоспособной на европейском уровне.

Дело в том, что содержание диоксида кремния (химическое соединение кремния и кислорода) в этих кварцитах достигает почти 99%, а запасы оценивают в более 500 миллионов тонн.

В то же время по данным организации "Институт геологии Украины", главные месторождения кварца расположены: Житомирская, Львовская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская и Донецкая.

Впрочем сейчас в Украине разрабатывают 3 основных месторождения кварцитов: Овручское, Товкачевское и Малоскелюватское.

Обратите внимание! Залежи кремния встречается в Украине не в чистом виде, а в виде кварца, кварцитов, кварцевых песков и песчаников. Именно из этих минералов потом получают промышленный кремний.

Какие запасы кобальта в Украине?