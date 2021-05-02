Спочатку вам потрібні їжа та житло, потім потрібно дізнатись про гроші, каже мільярдер Рей Даліо, засновник одного з найбільших у світі хедж-фондів Bridgewater Associates.
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Три речі, які повинен знати кожен
- Гроші потрібно заробляти. Дещо очевидна порада, але без неї ніяк.
- Гроші потрібно заощаджувати. Вміння відкладати гроші є не менш важливим, ніж вміння заробляти. Потрібно чітко розуміти потребу своїх витрат та фінансові цілі, до яких ви прагнете.
- Гроші потрібно інвестувати. І накінець, Рей Даліо як інвестор, радить вкладати гроші в різні активи, щоб вони працювали. І справді, просто поклавши гроші вдома, ви їх знецінюєте. Адже існує інфляція та девальвація валюти.
Фінансова грамотність важлива з тих причин, що й важливі гроші. Так ви можете заощаджувати, бути у безпеці, задовільняти свої базові потреби... коли ви молодий, чи коли піклуєтеся про родину. Це інструмент, який дасть вам те, чого ви хочете від грошей,
– резюмує мільярдер.