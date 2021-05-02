Спочатку вам потрібні їжа та житло, потім потрібно дізнатись про гроші, каже мільярдер Рей Даліо, засновник одного з найбільших у світі хедж-фондів Bridgewater Associates.

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Три речі, які повинен знати кожен

Гроші потрібно заробляти . Дещо очевидна порада, але без неї ніяк.

. Дещо очевидна порада, але без неї ніяк. Гроші потрібно заощаджувати . Вміння відкладати гроші є не менш важливим, ніж вміння заробляти. Потрібно чітко розуміти потребу своїх витрат та фінансові цілі, до яких ви прагнете.

. Вміння відкладати гроші є не менш важливим, ніж вміння заробляти. Потрібно чітко розуміти потребу своїх витрат та фінансові цілі, до яких ви прагнете. Гроші потрібно інвестувати. І накінець, Рей Даліо як інвестор, радить вкладати гроші в різні активи, щоб вони працювали. І справді, просто поклавши гроші вдома, ви їх знецінюєте. Адже існує інфляція та девальвація валюти.

Фінансова грамотність важлива з тих причин, що й важливі гроші. Так ви можете заощаджувати, бути у безпеці, задовільняти свої базові потреби... коли ви молодий, чи коли піклуєтеся про родину. Це інструмент, який дасть вам те, чого ви хочете від грошей,

– резюмує мільярдер.

Хто такий Рей Даліо Рей Даліо став інвестором ще змалечку – у 12 років він за 300 доларів купив акції авіакомпанії Northeast Airlines і отримав втричі більше. У дорослому віці він працював на фондових біржах, після чого заснував власну компанію Bridgewater, яка стала найбільшим хедж-фондом у світі. Статки мільярдера налічують понад 20 мільярдів доларів, за даними Рей Даліо став інвестором ще змалечку – у 12 років він за 300 доларів купив акції авіакомпанії Northeast Airlines і отримав втричі більше. У дорослому віці він працював на фондових біржах, після чого заснував власну компанію Bridgewater, яка стала найбільшим хедж-фондом у світі. Статки мільярдера налічують понад 20 мільярдів доларів, за даними Forbes

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