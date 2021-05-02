Сначала вам нужны еда и жилье, потом нужно узнать о деньгах, говорит миллиардер Рэй Далио, основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates.
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Три вещи, которые должен знать каждый
- Деньги нужно зарабатывать. Несколько очевидный совет, но без него никак.
- Деньги нужно экономить. Умение откладывать деньги есть не менее важным, чем умение зарабатывать. Нужно четко понимать потребности своих расходов и финансовые цели, к которым вы стремитесь.
- Деньги нужно инвестировать. И наконец, Рэй Далио как инвестор, советует вкладывать деньги в различные активы, чтобы они работали. И действительно, просто положив деньги дома, вы их обесцениваете. Ведь существует инфляция и девальвация валюты.
Финансовая грамотность важна по тем причинам, что и важны деньги. Так можно экономить, быть в безопасности, удовлетворять свои базовые потребности... когда вы молодой, или когда заботитесь о семье. Это инструмент, который даст вам то, чего вы хотите от денег,
– резюмирует миллиардер.