Сначала вам нужны еда и жилье , потом нужно узнать о деньгах , говорит миллиардер Рэй Далио, основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates.

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Три вещи, которые должен знать каждый

Деньги нужно зарабатывать . Несколько очевидный совет, но без него никак.

Деньги нужно экономить . Умение откладывать деньги есть не менее важным, чем умение зарабатывать. Нужно четко понимать потребности своих расходов и финансовые цели, к которым вы стремитесь.

Деньги нужно инвестировать . И наконец, Рэй Далио как инвестор, советует вкладывать деньги в различные активы, чтобы они работали. И действительно, просто положив деньги дома, вы их обесцениваете. Ведь существует инфляция и девальвация валюты.

Финансовая грамотность важна по тем причинам, что и важны деньги. Так можно экономить, быть в безопасности, удовлетворять свои базовые потребности... когда вы молодой, или когда заботитесь о семье. Это инструмент, который даст вам то, чего вы хотите от денег,

– резюмирует миллиардер.

Кто такой Рэй Далио Рэй Далио стал инвестором еще с детства – в 12 лет он за 300 долларов купил акции авиакомпании Northeast Airlines и получил втрое больше. Во взрослом возрасте он работал на фондовых биржах, после чего основал собственную компанию Bridgewater, которая стала крупнейшим хедж-фондом в мире. Состояние миллиардера насчитывает более 20 миллиардов долларов, по данным Forbes .