Інвестор – відомий як Оракул Омахи – є генеральним директором Berkshire Hathaway. Незважаючи на капітал розміром 103 мільярди доларів, за даними Forbes, шоста найбагатша людина у світі насолоджується простим та ощадливим життя. А значну частину своїх статків віддає на благодійність.
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Як живе Уоррен Баффет
Старий будинок
Уорен Баффет придбав свій будинок ще у 1958 році за 31 500 доларів (зараз це приблизно 285 тисяч доларів).
Будинок Уоррена Баффета / Фото Wikimedia Commons
Я б не обміняв його ні на що,
– сказав Баффет.
Дешевий сніданок
Баффет витрачає на їжу дуже мало. Майже щоранку він снідає в McDonald's:
- якщо ринки, в яких лежать його інвестиції, ростуть – він купує сандвіч з беконом, яйцем та сиром за 3,89 долара.
- якщо ринки падають – він обмежується сандвічем за 3,19 долара.
- а, якщо все дуже погано, – купує дві ковбасні котлети за 2,38 долара.
Було дивним дізнатися про Уорена, що він їсть. Він в основному їсть те, що йому подобалося в 6 років – гамбургери, морозиво та колу,
– написав Білл Гейтс.
Баффет пожартував, що у шестирічних найнижчий рівень смертності, тож він вирішив харчуватися як вони.
Автомобілі зі знижкою
Уоррен Баффет купував машини зі знижкою. Наприклад, автомобіль пошкодив град або в машини незначний дефект.
Він тримає машини, поки я не скажу йому, що час для нового автомобіля,
– сказала його дочка.
Насправді Баффет проїжджає всього 3 500 миль на рік, тож не потребує частої зміни машини.
Доступні хобі
Гольф чи прогулянка на яхті – звичні уявлення про те, як розважаються багатії. Для Уоррена Баффета достатніми є картярська гра бридж. Сам мільярдер розповідав, що його так захоплює ця гра, що він був би готовий сісти у в'язницю, якби поруч були 3 співкамерники, з якими він би грав у бридж.
Якщо я граю в бридж, а гола жінка проходить повз, я навіть не бачу її,
– сміявся Баффет під час інтерв'ю CBS.
Старенька Nokia замість смартфонів
Зараз Баффет користується iPhone, який йому особисто передав Тім Кук, голова компанії Apple. Але довгий час Баффет використовував кнопкові телефони і міняв їх лише тоді, коли ті ламалися.
Телефон Уоррена Баффета / Фото GettyImages
Купони
Уоррен Баффет не пропускає можливості заощадити гроші. У своїй поїздці з подружжям Гейтсів до Гонконгу, він оплачував свій обід у McDonald's купоном на знижку.