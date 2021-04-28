Інвестор – відомий як Оракул Омахи – є генеральним директором Berkshire Hathaway. Незважаючи на капітал розміром 103 мільярди доларів, за даними Forbes, шоста найбагатша людина у світі насолоджується простим та ощадливим життя. А значну частину своїх статків віддає на благодійність.

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Як живе Уоррен Баффет

Старий будинок

Уорен Баффет придбав свій будинок ще у 1958 році за 31 500 доларів (зараз це приблизно 285 тисяч доларів).



Будинок Уоррена Баффета / Фото Wikimedia Commons

Я б не обміняв його ні на що,

– сказав Баффет.

Дешевий сніданок

Баффет витрачає на їжу дуже мало. Майже щоранку він снідає в McDonald's:

якщо ринки, в яких лежать його інвестиції, ростуть – він купує сандвіч з беконом, яйцем та сиром за 3,89 долара.

якщо ринки падають – він обмежується сандвічем за 3,19 долара.

а, якщо все дуже погано, – купує дві ковбасні котлети за 2,38 долара.

Було дивним дізнатися про Уорена, що він їсть. Він в основному їсть те, що йому подобалося в 6 років – гамбургери, морозиво та колу,

– написав Білл Гейтс.

Баффет пожартував, що у шестирічних найнижчий рівень смертності, тож він вирішив харчуватися як вони.

Автомобілі зі знижкою

Уоррен Баффет купував машини зі знижкою. Наприклад, автомобіль пошкодив град або в машини незначний дефект.

Він тримає машини, поки я не скажу йому, що час для нового автомобіля,

– сказала його дочка.

Насправді Баффет проїжджає всього 3 500 миль на рік, тож не потребує частої зміни машини.

Доступні хобі

Гольф чи прогулянка на яхті – звичні уявлення про те, як розважаються багатії. Для Уоррена Баффета достатніми є картярська гра бридж. Сам мільярдер розповідав, що його так захоплює ця гра, що він був би готовий сісти у в'язницю, якби поруч були 3 співкамерники, з якими він би грав у бридж.

Якщо я граю в бридж, а гола жінка проходить повз, я навіть не бачу її,

– сміявся Баффет під час інтерв'ю CBS.

Старенька Nokia замість смартфонів

Зараз Баффет користується iPhone, який йому особисто передав Тім Кук, голова компанії Apple. Але довгий час Баффет використовував кнопкові телефони і міняв їх лише тоді, коли ті ламалися.



Телефон Уоррена Баффета / Фото GettyImages

Купони

Уоррен Баффет не пропускає можливості заощадити гроші. У своїй поїздці з подружжям Гейтсів до Гонконгу, він оплачував свій обід у McDonald's купоном на знижку.

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