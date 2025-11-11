UKRSIBBANK, ПриватБанк та Monobank: в яких банках перекази коштів не є безкоштовними
- UKRSIBBANK стягує комісію 1% за перекази на картки інших банків, а через IBAN – комісія становить 2 гривні.
- "ПриватБанк" стягує 0,5% за перекази з картки на картку іншого банку, а Monobank пропонує безкоштовні перекази для "Білої картки".
Комісії за перекази коштів між українськими банками відрізняються залежно від установи та типу картки, або ж каналу переказу. Йдеться як про безкоштовні операції у Monobank, так і про комісії в UKRSIBBANK та "ПриватБанку".
Які комісії за перекази через IBAN та між картками в різних банках України?
UKRSIBBANK
Як пояснюють в UKRSIBBANK, передає 24 Канал, комісія за перекази коштів у межах банку відсутня. Втім при переказі на картку іншого українського банку комісія становить 1% від суми.
Водночас в одному із документів банку зазначається, що переказ коштів на інший банк через IBAN не є безкоштовними. Втім комісія є, але залежить від конкретного тарифного плану, формату переказу та каналу здійснення.
- Наприклад, станом на 2025 рік, комісія за переказ на рахунок в іншому банку через додаток UKRSIB online встановлена як безкоштовно для фізичних осіб у тарифному пакеті "Start/All Inclusive".
- Втім з 1 червня цього року в банку повідомили, що в обсягах торгових операцій були введені зміни, які враховуються при нарахуванні щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування рахунків, водночас з 3 червня – зміни щодо вартості інших послуг.
- Відтак станом на 10 листопада 2025, на запитання 24 Каналу в онлайн-чаті банку зазначається, що комісія за переказ по рахунку становить 2 гривні, незалежно від суми.
Важливо! Переказ коштів через IBAN, зокрема миттєвий переказ, також передбачає комісію у 2 гривні.
Як зробити переказ коштів на рахунок в іншому банку
У мобільному застосунку:
- У нижньому меню виберіть "Платежі",
- Оберіть "На картку", щоб виконати переказ за номером картки, або "На рахунок", щоб виконати переказ за реквізитами.
У вебзастосунку на сайті:
- Оберіть "Всі послуги", а потім "Платежі та перекази",
- У розділі "Перекази" оберіть вкладку "На картку", щоб виконати переказ за номером картки, або "На рахунок", щоб виконати переказ за реквізитами.
"ПриватБанк"
В онлайн-чаті застосунку наголошують, що для переказу на карту або ж на рахунок іншого банку України (IBAN) перейдіть в Приват24, перейдіть в меню і виконайте такі дії:
- у застосунку: на головному екрані натиснути "Платежі – Погашення кредитів/Поповнення карток", або через меню "Ще" – "Переказ на IBAN",
- у вебверсії: "Сервіси – Платежі – Погашення кредитів/Поповнення карток – Поповнення карток/рахунків інших банків".
Щодо комісії, то за переказ з картки для виплат на карту в іншому українському банку вона становить 0,5% і не менше 5 гривень для переказу, пишуть в "Приватбанку".
У випадку переказу з карти "Універсальна" на карту іншого українського банку комісія становить також 0,5% і не менше 5 гривень. А якщо здійснити переказ кредитних коштів з картки, то буде списано додаткову комісію 3% від суми переказу.
Як вирахувати комісію у такому випадку: якщо сума переказу 5 тисяч гривень з картки виплат та "Універсальної", то комісія становитиме 25 гривень, а якщо це переказ кредитних коштів, то буде списано додаткову комісію 150 гривень.
Monobank
Відповідно до даних на сайті Monobank, тарифи "Білої картки" щодо переказу на картку іншого українського банку є безкоштовними. А якщо йдеться про поповнення картки, то ця послуга є безкоштовною з карток будь-яких українських банків, але попри це, банки-відправники можуть брати комісію за відправку.
Натомість тарифи "Чорної картки" становлять:
- Перекази по IBAN-реквізитах на рахунки в інших банках України – 0% власні кошти для фізичних осіб,
- При використанні кредитних коштів (через кредитний ліміт картки) – 4% для переказів як частина кредитних коштів.
Зауважте! Зробити переказ коштів на карту в Monobank можна таким чином:
– у застосунку натисніть "Перекази" або кнопку "Надіслати", оберіть "На картку", введіть номер картки отримувача або вибери контакт із телефонної книги та вкажіть суму переказу.
– у застосунку натисніть "Інші платежі", потім "Платіж за IBAN", де треба ввести IBAN-номер рахунку отримувача, вкажіть ПІБ отримувача та суму переказу. А потім натисніть "Продовжити" та підтвердіть операцію.
Що нового в українських банках?
Monobank запустив нові картки – спільні. Вони дозволяють відкривати доступ до рахунку іншим особам, а для користування послугою потрібно оновити застосунок Monobank.
Як повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, Monobank ввів також нову функцію для того, щоб боротися з фейковими зборами. Йдеться про додаткову перевірку банок.