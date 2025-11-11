Які комісії за перекази через IBAN та між картками в різних банках України?

UKRSIBBANK

Як пояснюють в UKRSIBBANK, передає 24 Канал, комісія за перекази коштів у межах банку відсутня. Втім при переказі на картку іншого українського банку комісія складає 1% від суми.

Водночас в одному із документів банку зазначається, що переказ коштів на інший банк через IBAN не є безкоштовними. Втім комісія є, але залежить від конкретного тарифного плану, формату переказу та каналу здійснення.

Наприклад, станом на 2025 рік, комісія за переказ на рахунок в іншому банку через додаток UKRSIB online встановлена як безкоштовно для фізичних осіб у тарифному пакеті "Start/All Inclusive".

Втім з 1 червня цього року в банку повідомили, що в об'ємах торгових операцій були введені зміни, які враховуються при нарахуванні щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування рахунків, водночас з 3 червня – зміни щодо вартості інших послуг.

Відтак станом на 10 листопада 2025, на запитання 24 Каналу в онлайн-чаті банку зазначається, що комісія за переказ по рахунку складає 2 гривні, незалежно від суми.

Важливо! Переказ коштів через IBAN, зокрема миттєвий переказ, також передбачає комісію в 2 гривні.

Як зробити переказ коштів на рахунок в іншому банку

У мобільному додатку:

У нижньому меню виберіть "Платежі", Оберіть "На картку", щоб виконати переказ за номером картки, або "На рахунок", щоб виконати переказ за реквізитами.

У вебдодатку на сайті:

Оберіть "Всі послуги", а потім "Платежі та перекази", У розділі "Перекази" оберіть вкладку "На картку", щоб виконати переказ за номером картки, або "На рахунок", щоб виконати переказ за реквізитами.

"Приватбанк"

В онлайн-чаті додатку наголошують, що для переказу на карту або ж на рахунок іншого банку України (IBAN) перейдіть в Приват24, перейдіть в меню і виконайте такі дії:

у застосунку: на головному екрані натиснути "Платежі – Погашення кредитів/Поповнення карток", або через меню "Ще" – "Переказ на IBAN",

у вебверсії: "Сервіси – Платежі – Погашення кредитів/Поповнення карток – Поповнення карток/рахунків інших банків".

Щодо комісії, то переказ з картки для виплат на карту в іншому українському банку становить 0,5% і не менше 5 гривень для переказу, пишуть в "Приватбанку".

У випадку переказу з карти "Універсальна" на карту іншого українського банку комісія становить також 0,5% і не менше 5 гривень. А якщо здійснити переказ кредитних коштів з картки, то буде списано додаткову комісію 3% від суми переказу.

Як вирахувати комісію у такому випадку: якщо сума переказу 5 тисяч гривень з картки виплат та "Універсальної", то комісія становитиме 25 гривень, а якщо це переказ кредитних коштів, то буде списано додаткову комісію 150 гривень.

Monobank

Відповідно до даних на сайті Monobank, тарифи "Білої картки" щодо переказу на картку іншого українського банку є безкоштовними. А якщо йдеться про поповнення картки, то ця послуга є безкоштовною з карток будь-яких українських банків, але попри це, банки-відправники можуть брати комісію за відправку.

Натомість тарифи "Чорної картки" становлять:

Перекази по IBAN-реквізитах на рахунки в інших банках України – 0% власні кошти для фізичних осіб,

При використанні кредитних коштів (через кредитний ліміт картки) – 4% для переказів як частина кредитних коштів.

Зауважте! Зробити переказ коштів на карту в Monobank можна таким чином:

– в додатку натисніть "Перекази" або кнопку "Надіслати", оберіть "На картку", введіть номер картки отримувача або вибери контакт із телефонної книги та вкажіть суму переказу.

– у застосунку натисніть "Інші платежі", потім "Платіж за IBAN", де треба ввести IBAN-номер рахунку отримувача, вкажіть ПІБ отримувача та суму переказу. А потім натисніть "Продовжити" та підтвердіть операцію.

