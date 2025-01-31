Курс єни до долара

Японська єна завершує найкращий місяць на ринку з 2018 року. Крім того, валюта істотно подорожчала за тиждень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За січень японська валюта зміцнила свої позиції на ринку на 1,6%. Це найкращий результат єни за місяць за 7 років. Тоді як за тиждень грошова одиниця додала в ціні 0,7%.

До теми! Японську єну активно використовують для формування міжнародних резервів. На національну валюту Японії припадає 654,14 мільярда доларів або 6% світових резервів

На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 154,86 єни за долар. У п'ятницю, 31 січня, курс єни до долара впав на 0,53%. З початку року єна подорожчала на 1,78%, за даними Google Фінанси.

Чому зростає курс єни: