Головні резервні валюти світу

Міжнародний валютний фонд у 2024 році оцінює загальні валютні резерви у світі в 11,5 трильйона доларів. Долар США досі залишається беззаперечним лідером у цьому рейтингу навіть попри дискусії щодо відмови від цієї валюти. Водночас американський долар – це далеко не єдина валюта, яка має статус резервної.

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Згідно з останніми даними МВФ, рейтинг найпопулярніших резервних валют у світі виглядає так:

Долар США – 6,8 трильйона доларів. На американську валюту припадає 59% усіх світових резервів;

Євро – 2,3 трильйона доларів або 20% від загального обсягу резервів;

Японська єна – 654,14 мільярда доларів. На цю валюту припадає 6% від світових резервів;

Фунт стерлінгів – 562 мільярди доларів, які дорівнюють 5% глобальних резервів;

Канадський долар – 295 мільярдів доларів. Це 3% глобальних збережень у резервах;

Австралійський долар – 248 мільярда доларів. На цю валюту припадає 2% загальних резервів;

Китайський юань – 247 мільярдів доларів. Китайська валюта має таку ж частку у резервах, як й австралійський долар.

Що таке резервна валюта Це валюта, яка загальновизнана у світі і її використовують для створення в центральних банках інших країн резерву грошових коштів. Ці кошти можуть використовувати для міжнародних платежів та для підтримки власної національної валюти країни.

Ще 460 мільярдів доларів або 4% світових резервів зберігають в інших валютах. Зокрема, резерви у швейцарських франках оцінили у 22,27 мільярда доларів.