Курс иены к доллару

Японская иена завершает лучший месяц на рынке с 2018 года. Кроме того, валюта существенно подорожала за неделю. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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За январь японская валюта укрепила свои позиции на рынке на 1,6%. Это лучший результат иены за месяц за 7 лет. Тогда как за неделю денежная единица прибавила в цене 0,7%.

К теме! Японскую иену активно используют для формирования международных резервов. На национальную валюту Японии приходится 654,14 миллиарда долларов или 6% мировых резервов

На момент создания этого материала, курс колеблется на уровне 154,86 иены за доллар. В пятницу, 31 января, курс иены к доллару упал на 0,53%. С начала года иена подорожала на 1,78%, по данным Google Финансы.

Почему растет курс иены: