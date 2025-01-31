Ціна золота злетіла до нового історичного максимуму

На цьому тижні золото суттєво зросло в ціні, а також встановило новий історичний максимум. Дорогоцінний метал дорожчає, оскільки інвестори звернули увагу на активи-притулки на тлі невизначеності щодо економічної політики США. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Річ у тому, що президент США Дональд Трамп підтвердив свої наміри щодо запровадження тарифів на імпортні товари. Перш за все йдеться про мита для Канади та Мексики, які можуть оголосити вже на цих вихідних. Загалом остерігаються, що тарифна політика Трампа може спровокувати торговельні війни та економічний спад.

Ще один фактор, який сприяє зростанню цін на золото, – це пом'якшення монетарної політики провідних центральних банків. Зокрема, йдеться про Європейський центральний банк та інші.

Важливо! Спотове золото подорожчало на 1,2% до 2793,25 долара за унцію. Піковим рівнем за торговий день – 2798,50 долара. При цьому ф’ючерси на золото зросли в ціні на 1,9% до 2846,20 долара.

На момент створення цього матеріалу, золото на спотовому ринку торгується з ціною на рівні 2797,05 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту. Контракти на дорогоцінний метал на цю мить коштують 2843 долара, впавши в ціні на 0,08%, інформує MarketWatch.