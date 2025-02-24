В якій валюті краще зберігати гроші у 2025 році

Український економіст Олег Гетман ексклюзивно 24 Каналу розповів про переваги та недоліки долара та євро, а також розповів, які ще інструменти можна використати для зберігання та примноження коштів.

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Зі слів експерта, мінусів щодо зберігання коштів ні в доларах, ні в євро, як таких, немає. Обидві валюти вільно конвертовані, надійні, з помірним рівнем інфляції тощо. Тому обидві валюти абсолютно прийнятні для зберігання коштів. З іншого боку, пояснив економіст, проста наявність іноземної валюти "на руках" – це лише можливість мати збереження на рівні їхньої вартості рік тому.

Олег Гетман Економіст та координатор експертних груп Економічної експертної платформи Є набагато цікавіші інструменти для зберігання і примноження своїх коштів. Наприклад, державні облігації (ОВДП) або військовій облігації дають 14 – 16% у гривні при інфляції, яка менша ніж 10%. В цьому році вона буде близько 6 – 7 – 8%. Тому можна зберігати гроші не у валюті, а й у набагато більш прибуткових й так само надійних інструментах.

Щодо пари євро – долар, то вона уже багато десятиліть коливаються в діапазоні від 1:1 до 1,10. На думку експерта, валютна пара буде залишатися в цьому коридорі ще багато – багато років. Гетман додав, що коливання валют провокують такі фактори:

Різні ставки національних банків (Європейський центральний банк, Федеральна резервна система США).

Торгові відносини між державами.

Митна політика країн.

Що таке ОВДП Це державні боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Мінфін використовує ОВДП, щоб залучити додаткові грошові ресурси на потреби бюджету країни.



Тоді як військові облігації – це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для фінансування військових операцій під час війни або конфлікту. Тож купівля облігації – це "давати у борг" державі, який вона, своєю чергою, повертає з відсотками через певний термін.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 лютого, курс євро суттєво зріс після оголошення результатів виборів у Німеччині. Ба більше, євро може досягти пікового рівня за 4 тижні.