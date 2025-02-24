Курс євро на сьогодні

У понеділок, 24 лютого, курс євро демонструє позитивну динаміку щодо долара США. Євро на шляху до пікового рівня за чотири тижні на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Курс євро до долара зріс на 0,5%, перетнувши позначку в 1,05 долара. На сьогодні на ринок валют найбільше впливає результат виборів до Бундестагу в Німеччині, на яких переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

До теми! Індекс долара США сьогодні зафіксував спад на 0,2% до 106,31, пише Reuters.

Наразі інвестори сфокусували свою увагу на тому, наскільки довго буде тривати формування коаліції. Нагадаємо, що Мерц заявляв, що має намір завершити цей процес за два місяці.

На момент створення цього матеріалу, курс євро коливається на рівні 1,04 долара, за даними Google Фінанси. Загалом з початку року євро подорожчало на 1,18%. Проте у річному розрахунку позиції євро ослабли на понад 3%,