Як світові біржі відреагували на вибори в Німеччині

Результати виборів до німецького Бундестагу спровокували зростання європейських акцій. Вибір громадян найбільшої економіки Європи виправдав очікування ринків, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Нагадаємо, що перемогу здобув блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем.

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Контракти на німецькій біржі DAX зросли в ціні на 1,2%. Для прикладу, подорожчали цінні папери компаній з оборонного сектору завдяки перемозі консерваторів. Акції Hensoldt, Rheinmetall та Renk подорожчали на від 1% до 2,8%.

Реакція ринків на вибори в Німеччині:

Схожу динаміку зафіксував й індекс EUROSTOXX 50, до якого входять акції найуспішніших компаній Євросоюзу. Цей показник зріс на 0,66%.

Позитивно на результати виборів відреагував й курс євро, який наблизився до пікового рівня за місяць. Ба більше, валюта схоже готова протестувати свій січневий максимум на рівні 1,0535 долара США.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наразі повинен сформувати новий коаліційний уряд. Цей процес він планує завершити за два місяці. Тоді як в ЄС запланували позачергову зустріч на 6 березня, де вони планують обговорити додаткову підтримку України та варіанти оплати європейських оборонних потреб.