В какой валюте лучше хранить деньги в 2025 году

Украинский экономист Олег Гетман эксклюзивно 24 Каналу рассказал о преимуществах и недостатках доллара и евро, а также рассказал, какие еще инструменты можно использовать для хранения и приумножения средств.

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По словам эксперта, минусов по хранению средств ни в долларах, ни в евро, как таковых, нет. Обе валюты свободно конвертируемые, надежные, с умеренным уровнем инфляции и тому подобное. Поэтому обе валюты абсолютно приемлемы для хранения средств. С другой стороны, объяснил экономист, простое наличие иностранной валюты "на руках" – это лишь возможность иметь сбережения на уровне их стоимости год назад.

Олег Гетман Экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Есть гораздо более интересные инструменты для хранения и приумножения своих средств. Например, государственные облигации (ОВГЗ) или военные облигации дают 14 – 16% в гривне при инфляции, которая меньше 10%. В этом году она будет около 6 – 7 – 8%. Поэтому можно хранить деньги не в валюте, но и в гораздо более прибыльных и так же надежных инструментах.

По паре евро – доллар, то она уже много десятилетий колеблются в диапазоне от 1:1 до 1,10. По мнению эксперта, валютная пара будет оставаться в этом коридоре еще много – много лет. Гетман добавил, что колебания валют провоцируют следующие факторы:

Разные ставки национальных банков (Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США).

Торговые отношения между государствами.

Таможенная политика стран.

Что такое ОВГЗ Это государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Минфин использует ОВГЗ, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы для нужд бюджета страны.



В то время как военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта. Поэтому покупка облигации – это "давать взаймы" государству, которое оно, в свою очередь, возвращает с процентами через определенный срок.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, курс евро существенно вырос после объявления результатов выборов в Германии. Более того, евро может достичь пикового уровня за 4 недели.