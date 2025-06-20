Який ліміт суми для переміщення готівки за кордон у 2025 році

Фізособи можуть переміщувати через митний кордон України готівку чи банківські метали, вартість яких не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

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Крім того, неповнолітні особи також можуть перевозити за кордон таку суму в еквіваленті. Але при цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16 років, здійснюється її законним представником.

Водночас письмове декларування суми здійснюється якщо є:

іноземна валюта та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро,

ввезення на митну територію України платіжних документів та цінних паперів.

Йдеться про такий список: акції, облігації, купони до них, векселі (тратт), боргові розписки, акредитив, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інших фінансових та банківських документів, виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1 000 євро тощо.

Що потрібно для письмового декларування