Що відбувається з цінами на золото

Минулого тижня золото подорожчало майже на 4% від початку Ізраїлем військової кампанії проти ядерної програми Ірану. Однак подальше зростання цін виявилося стриманим, попри взаємні удари, що продовжуються, між Ізраїлем та Іраном, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Важливо! Наразі золото торгується приблизно на 115 доларів нижче за квітневий рекорд, але при цьому демонструє зростання шостий місяць поспіль — найкращий показник за останні 20 років.

Чому ціни несподівано змінили динаміку

Експерти зазначають, що така стримана реакція ринку на ескалацію конфлікту може здатися неочевидною. За словами керівника відділу досліджень нового покоління у Julius Baer Group Ltd. Карстена Менке, подібна поведінка відповідає історичним трендам: навіть значні геополітичні потрясіння не завжди призводять до сталого зростання цін на золото.

На перший погляд, реакція ринку золота може здатися несподіваною, враховуючи потенційні наслідки конфлікту і типову схильність короткострокових трейдерів до паніки. Однак глибший аналіз показує, що така динаміка відповідає історичній тенденції, коли геополітичні потрясіння рідко стають драйвером сталого зростання цін на золото,

– підкреслив Менке.

Цікаво! 19 червня світові ціни на спотове золото майже не змінилося і становлять 3380,87 долара за унцію.