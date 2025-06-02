Чого стосуватимуться обмеження від "Приватбанку"

Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, вводяться граничні ліміти на P2P перекази з карткових рахунків громадян та перекази через реквізити IBAN, передає 24 Канал з посиланням на пресcлужбу "Приватбанку".

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Зазначається, що обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN в межах України та за її межами.

Однак ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах.

Як вплине на клієнтів банку обмеження щодо переказів

За статистикою від "Приватбанку", ліміти на карткові перекази впливають на операції не більше ніж 1,5% від загальної кількості клієнтів банку.

Водночас ті клієнти, на яких можуть вплинути обмеження, вже мають підвищені ліміти завдяки поданим заявкам або індивідуальним рішенням банку:

клієнти можуть збільшити ліміт карткових переказів в мобільному додатку Приват24,

також, вони можуть звернутися до служби підтримки через онлайн чат на сайті банку,

крім того, можна зателефонувати за номером 3700 або відвідати відділення банку.

Зауважте! Ліміти не поширюватимуть на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів з підтвердженими доходами понад встановленої суми ліміту чи волонтерів.