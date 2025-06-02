Чого стосуватимуться обмеження від "Приватбанку"
Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, вводяться граничні ліміти на P2P перекази з карткових рахунків громадян та перекази через реквізити IBAN, передає 24 Канал з посиланням на пресcлужбу "Приватбанку".
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- Зазначається, що обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших контрагентів через банківські картки або реквізити IBAN в межах України та за її межами.
- Однак ліміти не поширюються на платежі за товари та послуги, зокрема на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах.
Як вплине на клієнтів банку обмеження щодо переказів
За статистикою від "Приватбанку", ліміти на карткові перекази впливають на операції не більше ніж 1,5% від загальної кількості клієнтів банку.
Водночас ті клієнти, на яких можуть вплинути обмеження, вже мають підвищені ліміти завдяки поданим заявкам або індивідуальним рішенням банку:
- клієнти можуть збільшити ліміт карткових переказів в мобільному додатку Приват24,
- також, вони можуть звернутися до служби підтримки через онлайн чат на сайті банку,
- крім того, можна зателефонувати за номером 3700 або відвідати відділення банку.
Зауважте! Ліміти не поширюватимуть на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів з підтвердженими доходами понад встановленої суми ліміту чи волонтерів.