Какой лимит суммы для перемещения наличных за границу в 2025 году

Физлица могут перемещать через таможенную границу Украины наличные или банковские металлы, стоимость которых не превышает в эквиваленте 10 000 евро, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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Кроме того, несовершеннолетние лица также могут перевозить за границу такую сумму в эквиваленте. Но при этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16 лет, осуществляется его законным представителем.

В то же время письменное декларирование суммы осуществляется если есть:

иностранная валюта и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро,

ввоз на таможенную территорию Украины платежных документов и ценных бумаг.

Речь идет о следующем списке: акции, облигации, купоны к ним, векселя (тратт), долговые расписки, аккредитив, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты, других финансовых и банковских документов, выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1 000 евро и тому подобное.

Что нужно для письменного декларирования