Регіон навколо Перської затоки є стратегічно важливим для світу, адже саме води затоки мають найбільший запас нафти. Лише одне родовище там може містити більше нафти, ніж цілі країни, що видобувають її.

Яке море має найбільше запасів нафти?

За даними архіву журналу AramсoWorld, що видається національною нафтою компанією Саудівської Аравії, найбільше запасів нафти у світі каталізується саме у Перській затоці, передає 24 Канал.

Це підтверджує й компанія Enverus, що займається збором енергетичної аналітики. Повідомляється, що поточний видобуток одного із родовищ, ймовірно, становить 1,2 мільйона барелів нафти.

Йдеться у цьому випадку про морське нафтове родовище Сафанія, що вперше було згадане як можливий нафтовий резервуар у 1939 році.

У 1957 році родовище вперше запустили в експлуатацію, тоді з нього видобували 50 тисяч барелів нафти на день з 18 свердловин.

Втім на початку 1962 року цей обсяг сягнув 250 тисяч барелів на день з 25 свердловин. Тобто за майже 5 років потужності збільшилися в 7 разів.

Загалом запаси в офшорному нафтовому родовищі оцінюють у понад 37 мільярдів барелів, що, наприклад, перевищує запаси одного із найбільших родовищ нафти Кашаган у Каспійському морі (13 мільярдів барелів).

Що відомо про родовище Сафанія у Каспійському морі Вона є напівзакритим морем, що розташоване між Іраном та Аравійським півостровом. Площа видобутку становить близько 65 кілометрів завдовжки та 15 кілометрів завширшки.

Таким чином, можна вважати, що саме Перська затока є місцем, де є зберігаються найбільші запаси нафти у всьому світі.

Для порівняння: якщо запаси в Каспійському морі становлять загалом 50 мільярдів барелів, то лише частка запасів Саудівської Аравії в регіоні Перської затоки на рівні 260 мільярдів барелів.

Довідково: Перська затока не є формально морем, але через її розмір, солоність та характеристики затоку часто відносять до морських акваторій й вживають у контексті "море".