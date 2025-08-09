Регион вокруг Персидского залива является стратегически важным для мира, ведь именно воды залива имеют наибольший запас нефти. Только одно месторождение там может содержать больше нефти, чем целые страны, добывающие ее.

Какое море имеет больше всего запасов нефти?

По данным архива журнала AramcoWorld, издаваемого национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии, больше всего запасов нефти в мире катализируется именно в Персидском заливе, передает 24 Канал.

Это подтверждает и компания Enverus, занимающаяся сбором энергетической аналитики. Сообщается, что текущая добыча одного из месторождений, вероятно, составляет 1,2 миллиона баррелей нефти.

Речь идет в этом случае о морском нефтяном месторождении Сафания, что впервые было упомянуто как возможный нефтяной резервуар в 1939 году.

В 1957 году месторождение впервые запустили в эксплуатацию, тогда из него добывали 50 тысяч баррелей нефти в день из 18 скважин.

Впрочем, в начале 1962 года этот объем достиг 250 тысяч баррелей в день с 25 скважин. То есть за почти 5 лет мощности увеличились в 7 раз.

В целом запасы в оффшорном нефтяном месторождении оценивают в более 37 миллиардов баррелей, что, например, превышает запасы одного из крупнейших месторождений нефти Кашаган в Каспийском море (13 миллиардов баррелей).

Что известно о месторождении Сафания в Каспийском море Оно является полузакрытым морем, расположенным между Ираном и Аравийским полуостровом. Площадь добычи составляет около 65 километров в длину и 15 километров в ширину.

Таким образом, можно считать, что именно Персидский залив является местом, где хранятся самые большие запасы нефти во всем мире.

Для сравнения: если запасы в Каспийском море составляют всего 50 миллиардов баррелей, то только доля запасов Саудовской Аравии в регионе Персидского залива на уровне 260 миллиардов баррелей.

Справочно: Персидский залив не является формально морем, но из-за его размера, соленость и характеристики залив часто относят к морским акваториям и употребляют в контексте "море".